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MSB: Pençe- Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe Kilit#Mühimmat
MSB: Pençe- Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 13:58

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama- tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu ile Mehmetçik, teröristlere kaçacak yer bırakmıyor. Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi" denildi.

Bölgede son olarak ele geçirilen malzemeler ise şöyle sıralandı:

"15 AK-47 piyade tüfeği, 1 RPG-7 tanksavar silahı, 1 adet 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek, 1 makineli tabanca, 1 HK-33 piyade tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek yedek namlusu, çok sayıda bombaatar mühimmatı, 5,56 milimetre ve 7,62 milimetre çapında mühimmat, sabit merkez telsiz, termal kıyafetler, 1 mesafe ölçer, çok sayıda yaşam malzemesi."

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#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe Kilit#Mühimmat

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