Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

#MSB#Pençe Kilit#Operasyon
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin silah ve mühimmatlarına da darbe vuruluyor. Bölgede düzenlenen operasyonlarda teröristler etkisiz hale getirilirken, arama ve tarama faaliyetlerinde tespit edilen mağaralarda silah ve mühimmatlar da imha ediliyor.

Son olarak bölgede tespit edilen mağarada, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 3 adet M-16 piyade tüfeği, 7 adet 7.62 mm AK-47 piyade tüfeği, 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek ve 3 yedek namlusu, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 tamburalı 6'lı bombatar, 1 adet Doçka uçak savar silahı, 45 el yapımı patlayıcı, 70 savunma el bombası, 90 taarruz el bombası, 4 adet M-18 gaz el bombası, 10 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 3 adet RPG-7 anti-personel mühimmatı, 46 adet RPG-7 sevk fişeği, 112 tahrip T-40 mühimmatı, bin 500 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı, 2 bin adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, bin adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 6 bin 100 Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 20 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 8 Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 35 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 Zagros keskin nişancı dürbünü, 5 termal silah dürbünü, 8 telsiz ele geçirilerek imha edildi. 

Haberin Devamı

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Pençe Kilit#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Seven çok seviyor ama... Cruise tatillerinin hiç bilmediğimiz yüzü...

Seven çok seviyor ama... Cruise tatillerinin hiç bilmediğimiz yüzü...

#Cruise Tatili
Milyarder iş insanının eşine ne oldu 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

Milyarder iş insanının eşine ne oldu? 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

#Anne-Elisabeth Falkevik Hagen
Gladyatörlerden, Milaslı Hasana... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor

Gladyatörlerden, Milaslı Hasan'a... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor!

#Anadolu Parsı

BAKMADAN GEÇME!

Seven çok seviyor ama... Cruise tatillerinin hiç bilmediğimiz yüzü...

Seven çok seviyor ama... Cruise tatillerinin hiç bilmediğimiz yüzü...

#Cruise Tatili
Milyarder iş insanının eşine ne oldu 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

Milyarder iş insanının eşine ne oldu? 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

#Anne-Elisabeth Falkevik Hagen
Gladyatörlerden, Milaslı Hasana... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor

Gladyatörlerden, Milaslı Hasan'a... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor!

#Anadolu Parsı