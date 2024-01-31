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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Pençe Kilit#PKK
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 16:23

MSB'den yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek"

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#MSB#Pençe Kilit#PKK

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