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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

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#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe Kilit#PKK
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 10:46

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terörist neredeyse hedef orası!

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."

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#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe Kilit#PKK

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