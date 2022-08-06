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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Pençe Kilit#PKK
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 10:04

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmadı, kalmayacak!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

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#MSB#Pençe Kilit#PKK

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