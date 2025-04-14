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MSB: Pençe Kilit bölgesinde 3 yıl önce şehit olan uzman çavuşun naaşına ulaşıldı

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#Şehit#MSB#Pençe Kilit Harekatı Bölgesi
MSB: Pençe Kilit bölgesinde 3 yıl önce şehit olan uzman çavuşun naaşına ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 14:46

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 7 Temmuz 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldığını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik operasyonda 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

MSB: Pençe Kilit bölgesinde 3 yıl önce şehit olan uzman çavuşun naaşına ulaşıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Kahraman silah arkadaşımız 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

MSB: Pençe Kilit bölgesinde 3 yıl önce şehit olan uzman çavuşun naaşına ulaşıldı

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#Şehit#MSB#Pençe Kilit Harekatı Bölgesi

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