MSB: Pençe Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şehitlerimiz için, milletimiz için, bu aziz vatan için bıkmadan, yorulmadan mücadeleye devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."