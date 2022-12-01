MSB: Pençe Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Şehitlerimiz için, milletimiz için, bu aziz vatan için bıkmadan, yorulmadan mücadeleye devam!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."
Şehitlerimiz için, milletimiz için, bu aziz vatan için bıkmadan, yorulmadan mücadeleye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 1, 2022
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/eMDQhdtbYP