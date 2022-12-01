Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MSB: Pençe Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Pençe Kilit#PKK
MSB: Pençe Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 12:33

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

Haberin Devamı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şehitlerimiz için, milletimiz için, bu aziz vatan için bıkmadan, yorulmadan mücadeleye devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Pençe Kilit#PKK

BAKMADAN GEÇME!

Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor

Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi! Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020
Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı

BAKMADAN GEÇME!

Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor

Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi! Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020
Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı