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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Pençe Kilit#Terörist
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 10:16

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terörist neredeyse hedef orası!

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."

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#MSB#Pençe Kilit#Terörist

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