MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Güçlü, Kararlı ve Muktedir!

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."

Güçlü, Kararlı ve Muktedir!



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.



Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/Xl4cavxf8F