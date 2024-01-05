MSB: Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terörü kaynağında yok etmek için etkin ve kararlı şekilde mücadeleye devam ediyoruz.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

Terörü kaynağında yok etmek için etkin ve kararlı şekilde mücadeleye devam ediyoruz.



Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/bsgfQYbBPa