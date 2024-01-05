×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

MSB: Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Pençe Kilit#PKK
MSB: Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2024 11:17

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Haberin Devamı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terörü kaynağında yok etmek için etkin ve kararlı şekilde mücadeleye devam ediyoruz.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Pençe Kilit#PKK

BAKMADAN GEÇME!