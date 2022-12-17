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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Pençe Kilit#PKK
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 09:54

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

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#MSB#Pençe Kilit#PKK

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