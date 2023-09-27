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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Pençe Kilit#PKK
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 10:56

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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#MSB#Pençe Kilit#PKK

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