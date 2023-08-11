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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

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#MSB#Şehit#Pençe-Kilit
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 05:18

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz’da yaralanan ve tedavisi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam eden P. Uzm. Çvş. Ege Süleyman Görece’nin şehit olduğunu duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz 2023 tarihinde yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ege Süleyman Görece, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 10 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi. 

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#MSB#Şehit#Pençe-Kilit

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