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DHA
Haber Giriş: 01.07.2020 - 12:43,Son Güncelleme:

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör hedefleri tam isabetle vuruluyor

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MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör hedefleri tam isabetle vuruluyor
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda belirlenen terör hedeflerinin kara ateş destek vasıtalarıyla tam isabetle vurulmaya devam edildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman topçularımız, komandolarımıza destek atışlarını sürdürüyor. Pençe-Kaplan Operasyonu'nda belirlenen terör hedefleri, kara ateş destek vasıtalarımızla gece gündüz tam isabetle vurulmaya devam ediliyor" denildi.

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonunda terör hedefleri tam isabetle vuruluyor

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonunda terör hedefleri tam isabetle vuruluyor

 

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