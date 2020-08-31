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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 31.08.2020 - 17:00 | Son Güncelleme:

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

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MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen sığınak ve mağaralarda, terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Kahraman komandolarımız, tespit ettikleri çok sayıda sığınak ve mağarada, terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirdi. Yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda 1 adet anti tank mayını, 13 adet el bombası, 1 adet el yapımı patlayıcı, 7 adet roket mühimmatı, 7 adet sevk fişeği, 1844 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 108 adet fünye, 9 adet AK-47 şarjörü ve 20 kilo amonyum nitrat ele geçirildi" denildi.

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