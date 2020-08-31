MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Kahraman komandolarımız, tespit ettikleri çok sayıda sığınak ve mağarada, terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirdi. Yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda 1 adet anti tank mayını, 13 adet el bombası, 1 adet el yapımı patlayıcı, 7 adet roket mühimmatı, 7 adet sevk fişeği, 1844 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 108 adet fünye, 9 adet AK-47 şarjörü ve 20 kilo amonyum nitrat ele geçirildi" denildi.