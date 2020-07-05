MSB: Pençe-Kaplan operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtilerek, ''Teröristlere nefes aldırmayan Kahraman Komandolarımızın Haftanin bölgesinde yürüttükleri yoğun arama-tarama faaliyetleriyle; 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 40 adet el bombası, 400 adet AK-47 mühimmatı, 430 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 120 adet 12.7 milimetre uçaksavar mühimmatı, 1010 adet 5.56 milimetre mühimmat, 16 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 3 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 34 adet 40 milimetre bombaatar mühimmatı, 64 adet tapa, 18 adet RPG -7 sevk fişeği, 17 adet antipersonel RPG-7 mühimmatı, 3 adet antitank RPG-7 mühimmatı, 1 adet Doçka namlusu, 150 adet av fişeği, 5 kilo yaprak ve toz barut, 4 adet elektrikli fünye, 2 kilo TNT kalıbı, 1 adet keskin nişancı dürbünü ele geçirildi" denildi.