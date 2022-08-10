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MSB paylaştı: Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi

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#MSB#Yunanistan#Düzensiz Göçmen
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 12:45

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin, Yunanistan unsurlarınca lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiğini, bu anların Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı ile tespit edildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Ege Denizi Sisam Adası doğusunda, 9 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.

MSB paylaştı: Yunanistanın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi

Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı."

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#MSB#Yunanistan#Düzensiz Göçmen

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