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Haber Giriş: 01.09.2020 - 13:10 | Son Güncelleme:

MSB paylaştı! Uzaydan görüntülendi...

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Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda zaferin 949'uncu yıl dönümü için milli parkın bitişiğine yapılan Sultan Alparslan'ın 442×275 metre boyutlarında silueti uzaydaki Türk uyduları tarafından görüntülendi. 

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Muş’un Malazgirt ilçesinde traktör sürümüyle 121 dönüm araziye çizilen Sultan Alparslan’ın silüeti, 30 Ağustos 2020 tarihinde Hv.K.K.lığı tarafından Göktürk-1 Keşif-Gözetleme Uydusu ile uzaydan görüntülendi.

MSB paylaştı Uzaydan görüntülendi...

GUINNES'E BAŞVURULDU

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, 121 dönüm tarla alana traktörle sürüm yapılarak oluşturulan Sultan Alparslan'ın 442×275 metre boyutundaki siluetinin yapıp görüntüsünü paylaşmıştı. Siluet için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulduğu tescil sürecinin devam ettiği bildirildi.

Malazgirtte 442 metrelik Sultan Alparslan silüeti
Malazgirt'te 442 metrelik Sultan Alparslan silüeti
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