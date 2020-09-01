MSB paylaştı! Uzaydan görüntülendi...
Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda zaferin 949'uncu yıl dönümü için milli parkın bitişiğine yapılan Sultan Alparslan'ın 442×275 metre boyutlarında silueti uzaydaki Türk uyduları tarafından görüntülendi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:
Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Muş’un Malazgirt ilçesinde traktör sürümüyle 121 dönüm araziye çizilen Sultan Alparslan’ın silüeti, 30 Ağustos 2020 tarihinde Hv.K.K.lığı tarafından Göktürk-1 Keşif-Gözetleme Uydusu ile uzaydan görüntülendi.
GUINNES'E BAŞVURULDU
Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, 121 dönüm tarla alana traktörle sürüm yapılarak oluşturulan Sultan Alparslan'ın 442×275 metre boyutundaki siluetinin yapıp görüntüsünü paylaşmıştı. Siluet için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulduğu tescil sürecinin devam ettiği bildirildi.
Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Muş’un Malazgirt ilçesinde traktör sürümüyle— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 1, 2020
121 dönüm araziye çizilen Sultan Alparslan’ın silüeti, 30 Ağustos 2020 tarihinde Hv.K.K.lığı tarafından Göktürk-1
Keşif-Gözetleme Uydusu ile uzaydan görüntülendi. pic.twitter.com/6uVfAeZPrd
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle