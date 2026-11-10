MSB paylaştı: Uydudan gelen en anlamlı kare

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

686 km irtifadan, millî keşif uydumuz GÖKTÜRK-1 ile Uzay Komutanlığı personeli tarafından görüntülenen Ankara ve Cumhuriyetimizin kalbi: Anıtkabir.

Aramızdan ayrılışının 88’inci yıl dönümünde; bizlere bağımsızlığımızı, Cumhuriyet'i ve aydınlık yarınları emanet eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Ulu Önder’in açtığı yolda; bilimin, teknolojinin ve mühendisliğin rehberliğinde karada, denizde, havada ve şimdi uzayda ülkemizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz!