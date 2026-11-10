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MSB paylaştı: Uydudan gelen en anlamlı kare

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Atatürk#Anıtkabir
MSB paylaştı: Uydudan gelen en anlamlı kare
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 11:32

Milli Savunma Bakanlığı, GÖKTÜRK-1 uydusunun 686 kilometre irtifadan çektiği Anıtkabir görüntüsünü paylaştı. Paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla saygı, minnet ve rahmet mesajına yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

686 km irtifadan, millî keşif uydumuz GÖKTÜRK-1 ile Uzay Komutanlığı personeli tarafından görüntülenen Ankara ve Cumhuriyetimizin kalbi: Anıtkabir.

Aramızdan ayrılışının 88’inci yıl dönümünde; bizlere bağımsızlığımızı, Cumhuriyet'i ve aydınlık yarınları emanet eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Ulu Önder’in açtığı yolda; bilimin, teknolojinin ve mühendisliğin rehberliğinde karada, denizde, havada ve şimdi uzayda ülkemizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz!

MSB paylaştı: Uydudan gelen en anlamlı kare

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#MSB#Atatürk#Anıtkabir

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