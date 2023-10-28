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MSB paylaştı! Uçaktan atlayan bordo bereliler, gökyüzünde '100' rakamı oluşturdu

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#MSB#Uçak#Bordo Bereliler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 20:11

Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki 'bordo bereliler', Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı dolayısıyla uçaktan atlayıp, gökyüzünde birbirlerine kenetlenerek '100' rakamı oluşturdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Asil milletimizin bağrından doğan, her türlü görevi korkusuzca ve profesyonelce yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığımızın kahramanları, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını gökyüzüne nakşeden gösteri uçuşu gerçekleştirdi" denildi. Paylaşımda, 'bordo bereli' olarak adlandırılan Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin uçak atlayışı sonrasında birbirlerine kenetlenerek gökyüzünde '100' rakamını oluşturduğu anların görüntüsüne de yer verildi.

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#MSB#Uçak#Bordo Bereliler

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