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MSB paylaştı: Türk gemilerinden Selanik'te liman ziyareti

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#Milli Savunma Bakanlığı#Selanik#Liman Ziyareti
MSB paylaştı: Türk gemilerinden Selanikte liman ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 20:19

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ile TCG Ayvalık mayın avlama gemilerinin Selanik’e liman ziyareti gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) sancak gemisi TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ile görev grubunda bulunan TCG Ayvalık mayın avlama gemimiz Selanik’e liman ziyareti gerçekleştirdi. Gemi personeli tarafından Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ev de ziyaret edilerek gezildi. Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan da TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş’u ziyaret etti” ifadelerini kullandı.

 

 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Selanik#Liman Ziyareti

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