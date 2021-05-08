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Gündem
DHA
Haber Giriş: 08.05.2021 - 19:24 | Son Güncelleme:

MSB paylaştı: 'Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz!'

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MSB paylaştı: 'Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz!'

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen bir mağaraya düzenlenen operasyonun görüntüsünü paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından Mehmetçiğin, arazide tespit ettiği bir mağaraya düzenlediği operasyona ilişkin havadan çekilen görüntüleri paylaşıldı.

Açıklamada, "Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Kahraman komandolarımız, Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine tek tek giriyor. Tespit edilen sığınak, mağara, mühimmat ve silahlar kullanılamaz hâle getiriliyor" ifadeleri kullanıldı.

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