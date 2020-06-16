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GeriGündem MSB paylaştı! Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak
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Haber Giriş: 16.06.2020 - 19:03,Son Güncelleme:

MSB paylaştı! Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtında 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Bakanlığın Twitter adresinden paylaşılan açıklamada, "TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Haftanin’de icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" denildi.

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