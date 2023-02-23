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MSB paylaştı... TCG Bayraktar'da dünyaya geldi: İyi ki doğdun Nur

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#TCG Bayraktar#Deprem#Hastane
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 23:31

Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde dünyaya gelen Nur bebek ile ailesinin uğurlandığı görüntüleri paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “TCG Bayraktar gemimizde dünyaya gelen Nur bebeğimizi ve kıymetli ailemizi uğurladık. Evladımıza ve ailemize hep birlikte, sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyoruz. İyi ki doğdun Nur” ifadelerini kullandı.

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#TCG Bayraktar#Deprem#Hastane

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