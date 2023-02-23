MSB paylaştı... TCG Bayraktar'da dünyaya geldi: İyi ki doğdun Nur

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “TCG Bayraktar gemimizde dünyaya gelen Nur bebeğimizi ve kıymetli ailemizi uğurladık. Evladımıza ve ailemize hep birlikte, sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyoruz. İyi ki doğdun Nur” ifadelerini kullandı.