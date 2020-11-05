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GeriGündem MSB paylaştı: 'Onlar; görevini sessizce ve tam 12’den vurarak yapar!'
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DHA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 18:38 | Son Güncelleme:

MSB paylaştı: 'Onlar; görevini sessizce ve tam 12’den vurarak yapar!'

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Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancıların görüntüsünü sosyal medyadan, "Onlar; görevini sessizce ve tam 12’den vurarak yapar!" açıklaması ile paylaştı.

Bakanlık Twitter hesabından, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancıların görüntüsü paylaştı. Açıklamada, "Onlar; görevini sessizce ve tam 12den vurarak yapar! Kuyumcu hassasiyetiyle hesaplama yaptıktan sonra hedeflerini hatasız ve eksiksiz imha ederler. Onlar bizim kahraman, fedakâr, görünmez ve üstün kabiliyetli keskin nişancılarımız" ifadelerine yer verildi.

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