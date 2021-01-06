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Gündem
AA
Haber Giriş: 06.01.2021 - 18:38 | Son Güncelleme:

MSB paylaştı! Mehmetçik eğitimlerini zorlu şartlarda aralıksız sürdürüyor

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MSB paylaştı! Mehmetçik eğitimlerini zorlu şartlarda aralıksız sürdürüyor
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yurdun dört bir yanında vatan nöbeti tutan kahraman Mehmetçiğin, bir yandan da zorlu hava ve arazi şartlarında aralıksız sürdürdüğü eğitimleriyle ilgili paylaşım yaptı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ardahan'daki 25'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli askerlerin, bölgede devriye ve pusu-dinleme faaliyetlerini gerçekleştirdiği fotoğraflara da yer verildi.

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