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GeriGündem MSB paylaştı: Kuzey Irak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Gündem
Haber Giriş: 08.01.2021 - 10:51 | Son Güncelleme:

MSB paylaştı: Kuzey Irak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB paylaştı: Kuzey Irak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi'' denildi.

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