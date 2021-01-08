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MSB paylaştı: Kuzey Irak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi'' denildi.
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