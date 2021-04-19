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Gündem
DHA
Haber Giriş: 19.04.2021 - 14:24 | Son Güncelleme:

MSB paylaştı! Keskin nişancılar eğitimlerine devam ediyor

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MSB paylaştı! Keskin nişancılar eğitimlerine devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancıların eğitimlerinin 'tek atışta imha' parolasıyla devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kartal gözlü keskin nişancılarımız, 'tek atışta imha' parolasıyla, sabır ve kararlılık içinde eğitimlerine devam ediyor" denildi. Bakanlık, keskin nişancıların eğitimlerinden fotoğraflar da paylaştı.

MSB paylaştı Keskin nişancılar eğitimlerine devam ediyor

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