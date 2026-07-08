×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MSB paylaştı: İlk kez NATO Savunma Bakanları için kapılarını açtı

Güncelleme Tarihi:

#NATO Zirvesi#Ay Yıldız Müşterek Karargâhı#Savunma Bakanları
MSB paylaştı: İlk kez NATO Savunma Bakanları için kapılarını açtı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 11:27

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Ay Yıldız Müşterek Karargâhı ilk kez NATO Savunma Bakanlarını ağırladı.

Haberin Devamı

MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36’ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında; inşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargâhı da kapılarını ilk kez NATO Savunma Bakanları için açtı.

MSB paylaştı: İlk kez NATO Savunma Bakanları için kapılarını açtı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Yeni Karargâhın Yıldız bölümünde gerçekleştirilen resepsiyonda Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuk Bakanları askerî bando eşliğinde bizzat kapıda karşıladı.

MSB paylaştı: İlk kez NATO Savunma Bakanları için kapılarını açtı

Haberin Devamı

Hatıra fotoğrafının da çekildiği resepsiyonda Bakan Yaşar Güler, kısa bir konuşma yaparak Ay Yıldız Müşterek Karargâhı hakkında şunları söyledi:

BAYRAĞIMIZDAKİ HİLAL VE YILDIZDAN ESİNLENEREK TASARLANDI

Sayın mevkidaşlarım, kıymetli konuklar, sizleri Millî Savunma Bakanlığımızın yeni inşa edilen Ay Yıldız yerleşkesinde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyor; her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

MSB paylaştı: İlk kez NATO Savunma Bakanları için kapılarını açtı

İçinde bulunduğumuz ve bayrağımızdaki Hilal ve Yıldızdan esinlenerek tasarlanan bu kampüs, artık tüm savunma ve askerî komuta yapımızı tek bir çatı altında birleştirecektir.

MSB paylaştı: İlk kez NATO Savunma Bakanları için kapılarını açtı

Bu karargâhımız yakın bir tarihte faaliyete geçecek ve Dünya’nın sayılı büyüklükteki karargâhlarından birisi olacaktır. Genelkurmay Başkanlığımız ile Kuvvet Komutanlıklarımızı tek çatı altında toplayarak hem müşterek harekât kabiliyetimizi en üst seviyeye çıkarmayı hem de bürokratik süreçleri hızlandırarak maksimum hıza ve verimliliğe ulaşmayı hedefliyoruz.

Haberin Devamı

MSB paylaştı: İlk kez NATO Savunma Bakanları için kapılarını açtı

Karargâhın emniyeti “Çelik Kubbe” stratejisi bağlamında en üst düzey hava ve kara savunma tedbirleri ile en modern teknolojiye dayalı emniyet sistemleri kullanılarak sağlanacaktır.

MSB paylaştı: İlk kez NATO Savunma Bakanları için kapılarını açtı

KRİZ VE SAVAŞ DURUMUNDA KESİNTİSİZ SEVK VE İDARE İMKÂNI SUNACAK

Bu yerleşkemiz; kriz ve savaş senaryolarında kesintisiz iletişim ve sevk-idare imkânı sunacak şekilde “akıllı ve sürdürülebilir” bina teknolojileriyle donatılmıştır.

Burası, modern bir karargâh olmasının ötesinde, Türkiye’nin savunma ve güvenlik alanındaki sağlam ve kararlı duruşunun da somut bir sembolüdür.

Haberin Devamı

MSB paylaştı: İlk kez NATO Savunma Bakanları için kapılarını açtı

Yeni Karargâhımızın gerek ülkemizin gerekse İttifakımızın savunma ve güvenliğine yönelik çalışmaların yapılacağı bir yer olacağından eminim.

Karargâhımızda yapılan bu ilk etkinlik vesilesiyle sizleri burada ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek isterim.

MSB paylaştı: İlk kez NATO Savunma Bakanları için kapılarını açtı

Haberle ilgili daha fazlası:
#NATO Zirvesi#Ay Yıldız Müşterek Karargâhı#Savunma Bakanları

BAKMADAN GEÇME!