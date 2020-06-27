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DHA
Haber Giriş: 27.06.2020 - 10:42,Son Güncelleme:

MSB paylaştı: Hakkari'de 1 milyon 35 bin liralık tıbbi malzeme ele geçirildi

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MSB paylaştı: Hakkari'de 1 milyon 35 bin liralık tıbbi malzeme ele geçirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 65 pompalı tüfek ile piyasa değeri 1 milyon 35 bin TL olan tıbbi malzeme ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Hudut birliklerimiz, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürüyor" mesajıyla yapılan paylaşımda, "Son olarak Hakkâri hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde yasa dışı yollarla ülkemize sokulmaya çalışılan 65 adet pompalı tüfek ile piyasa değeri 1 milyon 35 bin TL olan tıbbi malzeme ele geçirildi" denildi.

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