×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

MSB paylaştı... Göktürk-1 uydusu 7 yaşında: 82 bin 913 görüntü çekimi yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Göktürk-1#Milli Savunma Bakanlığı#MSB
MSB paylaştı... Göktürk-1 uydusu 7 yaşında: 82 bin 913 görüntü çekimi yaptı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 22:38

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin gözlem uydularından birisi olan Göktürk-1 uydusunun 7 yaşında olduğunu duyurduğu paylaşımda "Göktürk-1, uzaydaki görevi sırasında dünyanın etrafını 37 bin 378 defa turlayarak 82 bin 913 görüntü çekimi yaptı" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin gözlem uydularından Göktürk-1 uydusunun 7 yaşında olduğunu duyurdu.

Türkiye’nin gözlem ihtiyaçlarını karşılayan uydulardan olan Göktürk-1 uydusu 7 yaşında. Uydu, 5 Aralık 2016 yılında Fransız Guyanası'ndaki Koruou Fırlatma Merkezi'nden fırlatılarak göreve başlamıştı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personeli tarafından komuta edilen uydu, dünyanın etrafını 37 bin 378 defa turladı. Uydu, görevi boyunca 82 bin 913 adet görüntü çekimi yaptı.

Göktürk-1 Uydusu 680 kilometre yörünge yüksekliğinde yer alıyor ve saniyede 7.5 kilometre hızla hareket ediyor. Ayrıca Göktürk-1 uydusu dünya üzerinde herhangi bir bölgeden coğrafi kısıtlama olmaksızın görüntü alabiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göktürk-1#Milli Savunma Bakanlığı#MSB

BAKMADAN GEÇME!