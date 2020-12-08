DHA
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MSB paylaştı... Erzurum'da, komandoların zorlu eğitimi
Milli Savunma Bakanlığı, Erzurum'da zorlu hava ve arazi şartlarında eğitim yapan komandoların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Erzurum’da konuşlu 9'uncu Kolordu Komutanlığımız tarafından 1 hafta süreyle keşif, pusu ve devriye eğitimleri icra edildi. Kahraman komandolarımız zorlu hava ve arazi şartlarında eğitimlerini başarıyla yerine getirdi" denildi. Paylaşımda, komandoların eğitimlerinden fotoğraflar da yer aldı.
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