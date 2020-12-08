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DHA
Haber Giriş: 08.12.2020 - 16:51 | Son Güncelleme:

MSB paylaştı... Erzurum'da, komandoların zorlu eğitimi

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MSB paylaştı... Erzurum'da, komandoların zorlu eğitimi
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Milli Savunma Bakanlığı, Erzurum'da zorlu hava ve arazi şartlarında eğitim yapan komandoların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Erzurum’da konuşlu 9'uncu Kolordu Komutanlığımız tarafından 1 hafta süreyle keşif, pusu ve devriye eğitimleri icra edildi. Kahraman komandolarımız zorlu hava ve arazi şartlarında eğitimlerini başarıyla yerine getirdi" denildi. Paylaşımda, komandoların eğitimlerinden fotoğraflar da yer aldı.

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