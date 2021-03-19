MSB paylaştı! Doğu Akdeniz’de ABD ile ortak eğitim...

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gemlik fırkateyninin, Doğu Akdeniz'de ABD'ye ait uçak gemisi görev grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Akdeniz'de müttefiklerimiz ile ortak eğitimlere ve yakın iş birliğine devam edilmektedir. TCG Gemlik fırkateynimiz, Doğu Akdeniz’de ABD’ye ait USS DWIGHT D. EISENHOWER uçak gemisi görev grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriyor. USS DWIGHT D. EISENHOWER uçak gemisi görev grubu ile 15 Mart’ta başlayan geçiş eğitimleri bugün de devam edecek" denildi.





Doğu Akdeniz’de müttefiklerimiz ile ortak eğitimlere ve yakın iş birliğine devam edilmektedir. 🇹🇷 TCG GEMLİK fırkateynimiz, Doğu Akdeniz’de ABD’ye ait 🇺🇸USS DWIGHT D. EISENHOWER Uçak Gemisi Görev Grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriyor. pic.twitter.com/d5hCNARY78 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 19, 2021 TSK ile ABD ordusu Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak

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