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DHA
Haber Giriş: 19.03.2021 - 09:36 | Son Güncelleme:

MSB paylaştı! Doğu Akdeniz’de ABD ile ortak eğitim...

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MSB paylaştı! Doğu Akdeniz’de ABD ile ortak eğitim...

MSB, ''Doğu Akdeniz’de müttefiklerimiz ile ortak eğitimlere ve yakın iş birliğine devam edilmektedir. TCG GEMLİK fırkateynimiz, Doğu Akdeniz’de ABD’ye ait USS DWIGHT D. EISENHOWER Uçak Gemisi Görev Grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriyor.'' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gemlik fırkateyninin, Doğu Akdeniz'de ABD'ye ait uçak gemisi görev grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Akdeniz'de müttefiklerimiz ile ortak eğitimlere ve yakın iş birliğine devam edilmektedir. TCG Gemlik fırkateynimiz, Doğu Akdeniz’de ABD’ye ait USS DWIGHT D. EISENHOWER uçak gemisi görev grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriyor. USS DWIGHT D. EISENHOWER uçak gemisi görev grubu ile 15 Mart’ta başlayan geçiş eğitimleri bugün de devam edecek" denildi.

MSB paylaştı Doğu Akdeniz’de ABD ile ortak eğitim...


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