MSB paylaştı! Böyle imha edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgedeki arama- tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hale getirildi" denildi. Mağaranın imha edilmesine ilişkin görüntü de paylaşımda yer aldı.







Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/K7lt7Z2rgr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 21, 2021

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