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Gündem
DHA
Haber Giriş: 21.05.2021 - 19:06 | Son Güncelleme:

MSB paylaştı! Böyle imha edildi

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MSB paylaştı! Böyle imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonları kapsamında arama- tarama faaliyetlerinde tespit edilen mağaranın, içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgedeki arama- tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hale getirildi" denildi. Mağaranın imha edilmesine ilişkin görüntü de paylaşımda yer aldı.


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