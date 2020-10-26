AA
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MSB paylaştı! 'Başarıyla tamamlandı'
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de Deniz Kuvvetlerine ait hücumbot ile Kara Kuvvetlerine ait taarruz helikopteriyle "Hücümbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri"nin icra edildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait hücumbot ve Kara Kuvvetlerimize ait taarruz helikopteri ile Doğu Akdeniz'de 'Hücümbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri' icra edildi. Eğitimler başarıyla tamamlandı." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda eğitimlerle ilgili fotoğraflar da yer aldı.
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