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AA
Haber Giriş: 26.10.2020 - 19:59 | Son Güncelleme:

MSB paylaştı! 'Başarıyla tamamlandı'

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MSB paylaştı! 'Başarıyla tamamlandı'
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Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de Deniz Kuvvetlerine ait hücumbot ile Kara Kuvvetlerine ait taarruz helikopteriyle "Hücümbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri"nin icra edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait hücumbot ve Kara Kuvvetlerimize ait taarruz helikopteri ile Doğu Akdeniz'de 'Hücümbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri' icra edildi. Eğitimler başarıyla tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda eğitimlerle ilgili fotoğraflar da yer aldı.

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