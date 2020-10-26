MSB paylaştı! 'Başarıyla tamamlandı'

MSB'den yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait hücumbot ve Kara Kuvvetlerimize ait taarruz helikopteri ile Doğu Akdeniz'de 'Hücümbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri' icra edildi. Eğitimler başarıyla tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda eğitimlerle ilgili fotoğraflar da yer aldı.