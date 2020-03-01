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Haber Giriş: 01.03.2020 - 19:32,Son Güncelleme:/

MSB paylaştı! Bakan Akar, Bahar Kalkanı Harekâtı'nı böyle yönetiyor

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MSB paylaştı! Bakan Akar, Bahar Kalkanı Harekâtı'nı böyle yönetiyor
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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin Hatay’daki Taktik Komuta Yeri’nde Bahar Kalkanı Harekâtı’nı yönettiği anların fotoğrafları paylaşıldı

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Hatay’daki Taktik Komuta Yeri’nde bulunan Bakan Akar, 27 Şubat’ta başlatılan Bahar Kalkanı Harekâtı’nı yerinde sevk ve idare etmeyi sürdürüyor' ifadeleri kullanıldı

Son dakika: 'Bahar Kalkanı Harekatı'ndan çok çarpıcı görüntüler
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