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Gündem
AA
Haber Giriş: 30.05.2020 - 15:28,Son Güncelleme:

MSB paylaştı... AWACS'a havada yakıt ikmali

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MSB paylaştı... AWACS'a havada yakıt ikmali
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Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçağın, Romanya üzerinde NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yaptığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki paylaşımında, müttefikler arasındaki dayanışma kapsamında NATO'ya ait AWACS uçağına Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağından yakıt ikmali yapıldığı belirtildi.

Romanya üzerinde gerçekleştirilen yakıt ikmaline ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

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