MSB paylaştı: Anıtkabir’e rekor ziyaret!

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Anıtkabir’e rekor ziyaret!

2024 yılında 6 milyon 550 bin 480 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu sayı Anıtkabir'e yapılan son altı yılın en yüksek ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.