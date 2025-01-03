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MSB paylaştı: Anıtkabir’e rekor ziyaret!

Güncelleme Tarihi:

#Atatürk#Anıtkabir#MSB
MSB paylaştı: Anıtkabir’e rekor ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 12:25

Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir'i 2024 yılında 6 milyon 550 bin 480 kişinin ziyaret ettiğini ve bu rakamın rekor olduğunu duyurdu.

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Anıtkabir’e rekor ziyaret!

2024 yılında 6 milyon 550 bin 480 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu sayı Anıtkabir'e yapılan son altı yılın en yüksek ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

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#Atatürk#Anıtkabir#MSB

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