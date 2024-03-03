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MSB paylaştı: 26 kişi yakalandı... Aralarından PKK'lı teröristler ve FETÖ'cüler de var

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#MSB#FETÖ#PKK
MSB paylaştı: 26 kişi yakalandı... Aralarından PKKlı teröristler ve FETÖcüler de var
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 10:40

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 26 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD-YPG, 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 26 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/KCK/PYD-YPG, 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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#MSB#FETÖ#PKK

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