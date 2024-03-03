MSB paylaştı: 26 kişi yakalandı... Aralarından PKK'lı teröristler ve FETÖ'cüler de var

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MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:
Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 26 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/KCK/PYD-YPG, 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2024
Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 26 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/KCK/PYD-YPG, 1’inin FETÖ terör… pic.twitter.com/M21lc3Jap3