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DHA
Haber Giriş: 03.08.2020 - 11:23,Son Güncelleme:

MSB: Orta Akdeniz'de çeşitli eğitimler gerçekleştirildi

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MSB: Orta Akdeniz'de çeşitli eğitimler gerçekleştirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Görev Grubu'nun faaliyetleri kapsamında Orta Akdeniz'de görev yapan fırkateynler ile fırkateynlerde konuşlu helikopter ve tim personellerinin çeşitli eğitimler gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Orta Akdeniz’de görev yapan fırkateynlerimiz ile fırkateynlerde konuşlu helikopterler, SAT, SAS ve Amfibi Hücum Timi personeli, 26-30 Temmuz 2020 tarihleri arasında çeşitli eğitimler icra etti" denildi.

MSB: Orta Akdenizde çeşitli eğitimler gerçekleştirildi

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