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MSB: Operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyoruz

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#MSB#Operasyon#Zap
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2024 16:14

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyoruz' notu ile Irak'ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonlarına ilişkin görüntü paylaştı. Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadelesini öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarla kararlı şekilde sürdürüyor" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyoruz. Terörü kaynağında yok etme amacıyla Irak'ın kuzeyinde teröristlerin inlerine giren ve Zap'ta kilidi kapatan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadelesini öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarla kararlı şekilde sürdürüyor" denildi.

Bakanlık tarafından paylaşılan görüntüde ise pistlerden havalanan jetlerin terör hedeflerine bomba bırakması ve hedeflerin termal kameralarla vurulma anları yer aldı. Ayrıca karada konuşlandırılan ateş destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen atışlar, ateşlenen mermilerin hedefe isabet etmesi, Mehmetçiğin helikopterle araziye bırakılması, makineli tüfek ve roketatar atışları, askerlerin terör hedeflerine girişleri ve etrafları çevrilen teröristlerin teslim alınmalarına ilişkin görüntüler bakanlık tarafından paylaşıldı.

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#MSB#Operasyon#Zap

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