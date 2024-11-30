MSB: Operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyoruz

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyoruz. Terörü kaynağında yok etme amacıyla Irak'ın kuzeyinde teröristlerin inlerine giren ve Zap'ta kilidi kapatan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadelesini öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarla kararlı şekilde sürdürüyor" denildi.

Bakanlık tarafından paylaşılan görüntüde ise pistlerden havalanan jetlerin terör hedeflerine bomba bırakması ve hedeflerin termal kameralarla vurulma anları yer aldı. Ayrıca karada konuşlandırılan ateş destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen atışlar, ateşlenen mermilerin hedefe isabet etmesi, Mehmetçiğin helikopterle araziye bırakılması, makineli tüfek ve roketatar atışları, askerlerin terör hedeflerine girişleri ve etrafları çevrilen teröristlerin teslim alınmalarına ilişkin görüntüler bakanlık tarafından paylaşıldı.