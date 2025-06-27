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MSB: Öncelik Çelik Kubbe

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#Savunma Sanayi#Hava Savunma Sistemi#Çelik Kubbe
MSB: Öncelik Çelik Kubbe
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 07:00

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, “Öncelikli olarak hava savunma sistemimize (Çelik Kubbe) yatırım yaparak katmanlı hava savunma sistemini tüm ülkemize yaymayı planlıyoruz” açıklamasını yaptı.

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MSB kaynakları, Hollanda’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi sonrası gündeme gelen savunma harcamaları ile ilgili şunları söyledi: “Türkiye Savunma Harcamaları Taahhüdü kapsamında yüzde 2’lik hedef kriterinin üzerinde. İttifak’ın en büyük ikinci ordusuna sahip olarak NATO harekât ve misyonlarına kuvvet katkısı sağlayan ilk beş ülke arasında. Kendisine tahsis edilen kabiliyet hedeflerinin tamamını karşılamış durumda. Savunma sanayimize ve araştırma geliştirme yeteneklerimize yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, öncelikli olarak hava savunma sistemimize (Çelik Kubbe) yatırım yaparak katmanlı hava savunma sistemini tüm ülkemize yaymayı planlıyoruz. Ayrıca hipersonik, balistik ve seyir füze sistemleri, uçak, gemi, tank, insansız kara, deniz ve hava sistemleri, yeni nesil uçak gemisi ve firkateynlere yatırım yapıyoruz.”

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#Savunma Sanayi#Hava Savunma Sistemi#Çelik Kubbe

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