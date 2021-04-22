MSB: NEXUS ACE görevi gerçekleştirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile NATO’ya ait E-3A AWACS uçağı tarafından NEXUS ACE görevi icra edildi. NEXUS ACE; NATO AWACS uçağı ile millî muharip uçaklarımızın birlikte icra ettiği taktik seviyede bir eğitimdir" denildi.

Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile NATO’ya ait E-3A AWACS uçağı tarafından NEXUS ACE görevi icra edildi. NEXUS ACE; NATO AWACS uçağı ile millî muharip uçaklarımızın birlikte icra ettiği taktik seviyede bir eğitimdir. pic.twitter.com/hoRetYos0X — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 22, 2021

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