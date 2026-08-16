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MSB: NATO faaliyetinde ilk kez düşük süratli önleme eğitimi icra edildi

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#Milli Savunma Bakanlığı#Romanya#Önleme Eğitimi
MSB: NATO faaliyetinde ilk kez düşük süratli önleme eğitimi icra edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2026 18:27

Milli Savunma Bakanlığı, Romanya hava sahasında gerçekleştirilen NATO Entegre Hava ve Füze Savunması faaliyetine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçaklarla katılım sağlandığını ve eğitim kapsamında ilk kez düşük süratli önleme eğitiminin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın NATO’nun entegre hava ve füze savunmasına katkı sağlamayı sürdürdüğünü belirtti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 13 Ağustos 2026 tarihinde Romanya hava sahasında NATO Entegre Hava ve Füze Savunması (IAMD) faaliyeti gerçekleştirildiği kaydedildi.

Söz konusu faaliyete Türk Hava Kuvvetleri'ne ait farklı üslerden uçakların katıldığı ifade edildi. Açıklamaya göre göreve; Bandırma'daki 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan 2 adet F-16, Konya'daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan 1 adet E-7T ve Adana'daki 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan 1 adet KC-135R uçağı katılım sağladı.

NATO unsurlarıyla müşterek olarak icra edilen görev kapsamında, ilk kez düşük süratli önleme eğitiminin başarıyla gerçekleştirildiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, Türk Hava Kuvvetleri'nin barış ve güvenlik için görev başında olduğu ifade edildi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Romanya#Önleme Eğitimi

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