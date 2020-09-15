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Gündem
Mehmet Kalay - Bayram Türüdü ANKARA (İHA)
Haber Giriş: 15.09.2020 - 18:53 | Son Güncelleme:

MSB: NATO eğitim uçuşu kapsamında NEXUS ACE görevi icra edildi

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Milli Savunma Bakanlığı, NATO eğitim uçuşu kapsamında 4 adet F-16 uçağı ile NEXUS ACE görevi icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “NATO eğitim uçuşu kapsamında 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı ve 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 4 adet F-16 uçağı ile NEXUS ACE görevi icra edilmiştir. Uçuşa katılan unsurların Komuta Kontrol unsuru olarak NATO AWACS uçağı görev yapmıştır” denildi.

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