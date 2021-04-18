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HaberlerGündem HaberleriMSB: 'Milli Anadolu Kartalı-2021' eğitimi kapsamında 101 sorti uçuş gerçekleştirildi
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Gündem
DHA
Haber Giriş: 18.04.2021 - 12:17 | Son Güncelleme:

MSB: 'Milli Anadolu Kartalı-2021' eğitimi kapsamında 101 sorti uçuş gerçekleştirildi

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MSB: 'Milli Anadolu Kartalı-2021' eğitimi kapsamında 101 sorti uçuş gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 16 Nisan'da tamamlanan 'Milli Anadolu Kartalı-2021' eğitimi kapsamında 101 sorti uçuş gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "16 Nisan tarihinde tamamlanan Milli Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi kapsamında; F-16, F-4E/2020, E-7T (HİK), KC-135R uçakları ve İHA’lar ile Deniz Kuvvetlerimize ait TCG GÖKSU ve TCG BORA gemilerinin katılımıyla 'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimleri de icra edildi. Deniz-hava işbirliğini geliştirmek maksadıyla gerçekleştirilen eğitimlerde toplam 101 sorti uçuş gerçekleştirildi" denildi.

MSB: Milli Anadolu Kartalı-2021 eğitimi kapsamında 101 sorti uçuş gerçekleştirildi

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