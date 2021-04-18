MSB: 'Milli Anadolu Kartalı-2021' eğitimi kapsamında 101 sorti uçuş gerçekleştirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "16 Nisan tarihinde tamamlanan Milli Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi kapsamında; F-16, F-4E/2020, E-7T (HİK), KC-135R uçakları ve İHA’lar ile Deniz Kuvvetlerimize ait TCG GÖKSU ve TCG BORA gemilerinin katılımıyla 'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimleri de icra edildi. Deniz-hava işbirliğini geliştirmek maksadıyla gerçekleştirilen eğitimlerde toplam 101 sorti uçuş gerçekleştirildi" denildi.

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