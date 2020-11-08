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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 08.11.2020 - 11:45 | Son Güncelleme:

MSB: 'Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı' başarıyla tamamlandı

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Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da gerçekleştirilen 'Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "26 Ekim-06 Kasım 2020 tarihleri arasında 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda (Konya) millî unsurların katılımı ile icra edilen Millî Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı başarıyla tamamlandı" denildi.

Ayrıca, tatbikata ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

MSB: Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

MSB: Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

MSB: Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı başarıyla tamamlandı



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