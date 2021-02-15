MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler PERTEM ekranında
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) memur alımı sonuçları için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Toplam 190 memur alımı yapacak olan Milli Savunma Bakanlığı, Personel Temin (PERTEM) sayfası üzerinden 31 Ocak tarihinde son başvuruları kabul etmişti. Başvuruların üzerinden 15 gün geçmesiyle birlikte pek çok kişi, MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o bilgiler
MSB memur alımı sonuçları, bakanlığın gerçekleştireceği değerlendirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak. 35 yaşını doldurmamış adaylar arasından KPSS'den en az 70 puan almış kişilerin başvurabildiği MSB memur alımı sonuçları, internet üzerinden öğrenilebilecek.
MSB MEMUR ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvurunun üzerinden 15 günlük sürecin geçmesinin ardından bugün sonuçlar için beklentiler arttı. MSB memur alımı sonuçlarının Şubat ayı bitmeden açıklanması bekleniyor.
MSB PERTEM üzerinde yayımlanan askeri ilanlara göre şu birimlerine memur alacak:
- Harita Genel Müdürlüğü 104 Memur,
- Milli Savunma Bakanlığı 6 Memur,
- Kara Kuvvetleri Komutanlığı 5 Memur,
- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 5 Memur,
- Hava Kuvvetleri Komutanlığı 4 Memur,
- Milli Savunma Üniversitesi 10 Memur,
- Milli Savunma Bakanlığı 50 uzman yardımcısı,
- Genel Kurmay Başkanlığı 5 Türk Silahlı Kuvvetler Uzman yardımcısı,
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