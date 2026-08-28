MSB: Memnuniyetle karşılıyoruz

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Açıklamada, Türkiye-Suriye ilişkileri ve SDG’nin feshine ilişkin, “SDG’nin feshi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ile ‘Tek devlet, tek ordu’ anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması, istikrarın kalıcı hale getirilmesi ve Suriye ordusunun başta terörle mücadele olmak üzere kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini, mevcut askeri iş birliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir” denildi.

BÜYÜK TAARRUZ’UN 104. YILDÖNÜMÜ

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Büyük Taarruz’un 104’üncü yıldönümünde Afyonkarahisar Zabit Yurdu’nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Zeki Aktürk, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarını, şehitleri ve vefat eden gazileri rahmet, minnet ve saygıyla yad ederek, hayatta olan gazilere sağlık ve esenlikler diledi.

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MSÜ DİPLOMA TÖRENLERİ

Tuğamiral Aktürk, personel ve askeri öğrenci alım ve temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini söyleyerek, “Milli Savunma Üniversitesi Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu’nun 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Törenleri 30 Ağustos’ta Ankara’da, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu’nun Balıkesir’de, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu’nun Yalova’da, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu’nun ise İzmir’de düzenlenecek Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Törenleri 31 Ağustos’ta gerçekleştirilecektir. 2025-2026 eğitim ve öğretim döneminde Harp Okullarından bin 135 subay, Astsubay Meslek Yüksekokullarından bin 979 astsubayın yanı sıra 19 dost ve müttefik ülkeden 141 subay ve 69 astsubay mezun olacaktır” dedi.