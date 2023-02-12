MSB: “Mehmetçik 25 çadır kentte toplam 3 bin 500 çadırın kurulmasına katkıda bulundu”

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlk günden bu yana durmadan, yorulmadan Hatay’da çadır kurma çalışmalarına aralıksız devam eden Mehmetçik, 25 çadır kentte toplam 3 bin 500 çadırın kurulmasına katkıda bulundu. Türkiye tek yürek” ifadelerine yer verdi.