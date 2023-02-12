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MSB: “Mehmetçik 25 çadır kentte toplam 3 bin 500 çadırın kurulmasına katkıda bulundu”

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#MSB#Deprem#Çadırkent
MSB: “Mehmetçik 25 çadır kentte toplam 3 bin 500 çadırın kurulmasına katkıda bulundu”
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 04:39

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin deprem bölgesinde 25 çadır kentte toplam 3 bin 500 çadırın kurulmasına katkıda bulunduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlk günden bu yana durmadan, yorulmadan Hatay’da çadır kurma çalışmalarına aralıksız devam eden Mehmetçik, 25 çadır kentte toplam 3 bin 500 çadırın kurulmasına katkıda bulundu. Türkiye tek yürek” ifadelerine yer verdi.

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#MSB#Deprem#Çadırkent

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